Рыба в Одессе в марте 2025 заметно подорожала, украинцам рассказали, как можно сэкономить.

В Одессе в марте 2025 года наблюдается подорожание рыбы и морепродуктов, сообщает Politeka.

Колебания стоимости особенно актуальны в период строгого поста, когда многие украинцы продолжают употреблять ее по медицинским показаниям или для полноценного питания.

Уже сейчас видно, что рыба, как свежая, так и мороженая, ощутимо подорожает.

Цены в Одессе в марте 2025 года выглядят так:

Карп живой – средняя цена 150,10 гривен за килограмм (снижение по сравнению с февралем):

Ашан – 139,00 грн/кг, Мегамаркет – 161,20,

Карп охлажденный – средний прайс 195,30, Ашан – 169,00, Маркет – 221,60.

Сельдь слабосоленая – средняя цена 192,00 (подешевела на 2,33): Ашан – 179,00, Novus – 169,00, Мегамаркет – 228,00 грн/кг.

Скумбрия свежемороженая – средняя прайс 195,30 (подешевела на 1,5% с 198,27 грн/кг):

Novus – 169,00.

Почему фиксируется рост стоимости в регионе?

В целом можно наблюдать за некоторыми изменениями морепродуктов в регионе.

Подорожание связано с рыночными колебаниями, которые влияют на стоимость морепродуктов. Однако некоторые позиции, наоборот, подешевели.

Совет покупателям, чтобы сэкономить на продукте – следить за акциями и сравнивать прайс в разных магазинах, чтобы найти наиболее выгодные предложения.

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