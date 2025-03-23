Узнайте, где введут графики отключения света в Одессе 24 марта, передает Политека.
В регионе 24 числа будут проводить профилактические работы в пределах Южной городской территориальной общины.
Ожидается ограничение в некоторых населённых пунктах, графики отключения света на 24 число выглядят так:
Графики в Одессе 24 марта с 8 утра до 20:00 будут введены в поселке городского типа Новые Билляры по улице Черноморской.
В этот день электричества в селе Григоровка по улице Черноморской.
Как сообщали в компании ДТЭК, оборудование в результате атак получило значительные повреждения.
Если в регионе введут дополнительные ограничения, энергетики заранее сообщат об этом. Ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.
Ремонтные бригады активно работали над устранением неполадок, однако три района города – Приморский, Пересыпский и Киевский – оставались без электрики на длительное время, сообщили в ДТЭК.
Чтобы узнать, к какой группе относится ваш дом, проверяйте информацию на сайте местного оператора системы распределения.
Жителей просят рационально использовать электроэнергию, избегать перегрузки сети и ответственно относиться к возможным ограничениям.
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