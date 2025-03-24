Украинцам рассказали, какой будет погода в Одессе 25 марта, стало известно о потеплении.

Метеорологи составили прогноз погоды в Одессе и области на 25 марта, узнайте, каким будет этот день, передает Politeka.net.

Как сообщили на сайте Синоптик, этот день по прогнозу ожидается облачным в течение всего дня, однако иногда в небе будет появляться солнце.

В области 25 марта ощутимо потеплеет, во вторник небо будет пасмурным, но без осадков, ветер юго-восточный до 4,3 м/с, ночью температура колебаться до +6 до +8 °С, днем прогреется до +16 °С.

"Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Одессе погода будет пасмурной. Без осадков", - сообщают метеорологи.

Метеорологи не прогнозируют осадки в этот вторник.

Важно отметить, что климатические изменения повлияли на продолжительность зимы и начало весны, анализ может меняться, поэтому продолжается постоянный мониторинг.

Напомним, в течение этой недели в Украине будет удерживаться "плюс", но при этом, со второй половины она будет иметь тенденцию к снижению.

С 24 по 30 число в регионе будет облачное и прохладное время.

Воздух будет прохладным, днем воздух максимально прогреется всего до +11 °C, а ночью будет колебаться от +2 до +4.

Прогноз в этот период точно предсказать довольно сложно, неизвестно, будет ли постоянное тепло, или придет похолодание.

Синоптики отмечают, что это переходный месяц, возможны как зимние проявления, так и высокая температура.

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