Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе, узнайте, где внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут его найти.

После начала полномасштабного вторжения рф количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Одессе значительно увеличилось, передает Политека.

Однако не у всех есть возможность арендовать его , поэтому важно знать, где можно найти бесплатное временное жилье.

Государственное помощь для ВПЛ в Одессе, чтобы претендовать на социальную помощь, необходимо зарегистрироваться как беженец и получить соответствующую справку.

Оформить справку можно лично в ЦНАПе по месту пребывания.

Через Управление социальной защиты населения.

У уполномоченного представителя сельского, поселкового или городского совета.

Бесплатное жилье предоставляется из государственного, коммунального или частного фонда, временно переданного в пользование государству.

Кто имеет первоочередное право на поддержку?

Многодетные семьи.

Семьи с детьми.

Беременные женщины.

Люди, утратившие трудоспособность.

Пенсионеры, чье жилище было разрушено или стало непригодным из-за войны.

Где подать заявку?

В ЦНАПе (Центре предоставления административных услуг)

В исполнительных органах местных советов

В районных государственных администрациях

Другие способы:

Прихисток – онлайн-платформа для переселенцев, где размещены объявления о доме в разных регионах Украины.

dopomagai.org – сервис, разработанный украинскими волонтерами IT-сообщества для поиска временного крова над головой.

“Турботник” – Telegram-бот от Министерства цифровой трансформации Украины, который помогает найти временный дом в нужном регионе.

Бот House – телеграм-бот для поиска вариантов аренды по всей Украине.

Следите за актуальными предложениями и не бойтесь обращаться за помощью – поддержка доступна каждому.

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