После начала полномасштабного вторжения рф количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Одессе значительно увеличилось, передает Политека.
Однако не у всех есть возможность арендовать его , поэтому важно знать, где можно найти бесплатное временное жилье.
Государственное помощь для ВПЛ в Одессе, чтобы претендовать на социальную помощь, необходимо зарегистрироваться как беженец и получить соответствующую справку.
Оформить справку можно лично в ЦНАПе по месту пребывания.
Через Управление социальной защиты населения.
У уполномоченного представителя сельского, поселкового или городского совета.
Бесплатное жилье предоставляется из государственного, коммунального или частного фонда, временно переданного в пользование государству.
Кто имеет первоочередное право на поддержку?
- Многодетные семьи.
- Семьи с детьми.
- Беременные женщины.
- Люди, утратившие трудоспособность.
- Пенсионеры, чье жилище было разрушено или стало непригодным из-за войны.
Где подать заявку?
В ЦНАПе (Центре предоставления административных услуг)
В исполнительных органах местных советов
В районных государственных администрациях
Другие способы:
Прихисток – онлайн-платформа для переселенцев, где размещены объявления о доме в разных регионах Украины.
dopomagai.org – сервис, разработанный украинскими волонтерами IT-сообщества для поиска временного крова над головой.
“Турботник” – Telegram-бот от Министерства цифровой трансформации Украины, который помогает найти временный дом в нужном регионе.
Бот House – телеграм-бот для поиска вариантов аренды по всей Украине.
Следите за актуальными предложениями и не бойтесь обращаться за помощью – поддержка доступна каждому.
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