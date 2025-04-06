Работа для пенсионеров в Одессе становится все более востребованной, и работодатели предлагают стабильный доход и удобные условия для людей старшего возраста, передает Политека.
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Описание вакансии в Одессе: Сеть супермаркетов «ДВА Шага» приглашает на работу завхоза. Вашими основными обязанностями будут: Организовывать и осуществлять мелкие ремонтные работы (электроприборов, сантехнических систем).
Следить за тем, чтобы хватало спецодежды и хозяйственного инвентаря Оставаться собранным и ориентироваться в аварийных ситуациях с 9:00 до 18:00.
Водитель 16 000 – 35 000 гривен, полная занятость. Также готовы взять студента, человека с инвалидностью, пенсионера.
Ваша основная ответственность будет совершать пассажирские перевозки в городе и его окрестностях с помощью наших автомобилей. Основные обязанности:
Осуществление пассажирских перевозок в соответствии с указаниями и заказами;
Обеспечение комфортной и безопасной поездки для пассажиров;
Соблюдение правил дорожного движения и требований безопасности;
поддержание чистоты и порядка в автомобиле;
Выполнение других задач, связанных с должностью водителя.
Требования: Наличие водительского удостоверения категории B;
Опыт работы водителем поздравлен, но не обязателен; знание правил дорожного движения и умение их соблюдать;
Ответственность, дисциплина и умение работать в команде;
Прихотливое отношение к автомобилю и его чистоте.
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