Тарифы на газ в Одессе могут изменяться, ведь в Украине планируют временно отменить одну из платежек.

Тарифы на газ в Одессе могут измениться, ведь в Украине рассматривают возможность временной отмены платы за доставку природного газа для населения, сообщает Politeka.

Это решение особенно повлияет на жителей сельской местности, самостоятельно оплачивавших прокладку газовых труб. Законопроект №13095, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает отмену этой дополнительной платежки.

Инициатор законопроекта, народный депутат Максим Заремский, подчеркнул, что эти инициативы помогают украинским семьям в условиях сложного экономического положения, в частности, в период военного времени. Законопроект предлагает временное освобождение от оплаты за транспортировку и распределение газа во время военного положения и на год после его прекращения или отмены. Это касается также людей, не пользующихся газом, но вынужденных платить за его доставку.

Стоит отметить, что тарифы на газ в Одессе и по всей Украине для бытовых потребителей остаются без изменений в период военного положения благодаря мораторию на повышение цены, действующее с 2022 года. Однако для операторов газотранспортных систем они могут возрасти в период с 2025 по 2029 год, но это не коснется потребителей.

Также украинцы продолжают получать "третью платежку" — счет за новую услугу по техническому обслуживанию зданий, стоимость которой может достигать 1,3 тысяч гривен.

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