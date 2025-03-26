Удорожание яиц в Одессе становится очевидным, и потребители должны быть готовы к изменению цен на этот продукт.

Цены в Украине продолжают расти, в частности, за последний месяц произошло значительное подорожание яиц в Одессе , сообщает Politeka.

Средняя стоимость на перепелиных (20 шт.) сейчас составляет 65,05 грн, что несколько выше февральских показателей, когда стоимость была 63,38. Текущие ценники на продукт перепела варьируются в зависимости от магазина: в Ашане они продаются по 61,50 гривен, в Мегамаркете – 69,70, а в Метро – 63,96.

Что касается куриного продукта, то ценники на продукцию популярных марок тоже выросли. Например, средняя цена на "Квочка" (С1 10 шт.) составляет 78,30 грн, что больше по сравнению с 60,97 в феврале. В магазинах стоимость на этот товар колеблется от 78,30 гривен у Auchan до 78,50 у Novus . Также куриные Ясенсвит (10 шт) подорожали до 72,86 грн, что на 7,73 дороже, чем в феврале этого года.

Особенно заметно подорожание яиц в Одессе – на куриных Ясенсвете в упаковке 30 шт – их средний ценник составляет 223,85 гривен, что на 23,30 больше по сравнению с прошлым месяцем. Этот тренд свидетельствует о стабильном повышении стоимости в местных магазинах, что может повлиять на бюджет покупателей в будущем.