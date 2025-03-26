В марте 2025 г. произошло подорожание помидоров в Одессе, что стало заметно в ценовых показателях на различные виды этого овоща, сообщает Politeka.

В частности, средняя цена на красные составила 126,40 грн. за 1 кг, что на 17,63 больше по сравнению с февралем 2025 года, когда они стоили 107,64. Среди текущих ценников на красный продукт в магазинах города, дешевле всего можно найти в Metro – 109,10 гривен, а самое дорогое – в Megamarket за 167,50.

Также значительно изменение ценников коснулось розового овоща. Их средняя цена на 1 кг в марте 2025 года составила 194,70 грн, что на 4,80 больше чем в феврале 2025 года. В магазинах можно найти розовый – у Auchan за 139,90 гривен, а в Metro они стоят 249,50 за килограмм.

Что касается помидоров слива, то их средний ценник в марте достиг 171,50 грн за 1 кг, что является существенным повышением по сравнению с февралем 2025 года, когда средняя стоимость составила 122,99. Самое дешевое предложение с этим продуктом – в Auchan (145,50 гривен), а самое дорогое – в Megamarket (197,50).

Подорожание помидоров в Одессе свидетельствует об общей тенденции роста цен на овощи в регионе и в Украине, что, вероятно, связано с сезонными изменениями, а также другими экономическими факторами.

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