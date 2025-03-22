Подорожчання кави фіксується в Одесі та по всій Україні, ціна продовжує зростати, повідомляє Politeka.
За останні 1,5 роки ціна збільшилась у середньому на 200 гривень за кілограм.
Експерти пов'язують подорожчання сглобальним потеплінням та кліматичними змінами, дефіцитом на світовому ринку, зростанням вартості на зелені зерна, підвищенням попиту в Україні, подорожчанням логістики та пакування.
Також на прайс впливають перебої з електроенергією, що збільшує витрати бізнесу.
Скільки коштує напій у Одесі?
Ресторани та кафе вже переглянули вартість:
Еспресо – 32–35 грн.
Американо – 35–38, капучіно, латте – 45–50 грн.
Власники закладів попереджають, що все дорожчатиме.
Які альтернативи обирають українці?
Популярність набирають альтернативні формати:
- Дріп-кава – доступний спосіб отримати якісний напій.
- Зерновий - економічний варіант при довгостроковому використанні.
Коли може подешевшати?
Аналітики прогнозують зниження прайсу на арабіку на 30% до кінця 2025 року.
Серед причин:
- Очікуваний рекордний урожай зерен у Бразилії.
- Зниження попиту через високу вартість.
Однак ситуація на ринку залишається нестабільною і споживачам варто бути готовими до нових змін прайсу.
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