В Одесі спостерігається подорожчання кави, ціни продовжують зростати, експерти назвали причини та прогнози.

Подорожчання кави фіксується в Одесі та по всій Україні, ціна продовжує зростати, повідомляє Politeka.

За останні 1,5 роки ціна збільшилась у середньому на 200 гривень за кілограм.

Експерти пов'язують подорожчання сглобальним потеплінням та кліматичними змінами, дефіцитом на світовому ринку, зростанням вартості на зелені зерна, підвищенням попиту в Україні, подорожчанням логістики та пакування.

Також на прайс впливають перебої з електроенергією, що збільшує витрати бізнесу.

Скільки коштує напій у Одесі?

Ресторани та кафе вже переглянули вартість:

Еспресо – 32–35 грн.

Американо – 35–38, капучіно, латте – 45–50 грн.

Власники закладів попереджають, що все дорожчатиме.

Які альтернативи обирають українці?

Популярність набирають альтернативні формати:

Дріп-кава – доступний спосіб отримати якісний напій.

Зерновий - економічний варіант при довгостроковому використанні.

Коли може подешевшати?

Аналітики прогнозують зниження прайсу на арабіку на 30% до кінця 2025 року.

Серед причин:

Очікуваний рекордний урожай зерен у Бразилії.

Зниження попиту через високу вартість.

Однак ситуація на ринку залишається нестабільною і споживачам варто бути готовими до нових змін прайсу.

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