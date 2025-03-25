Украинцам рассказали, какой будет погода в Одессе 26 марта, известно о небольшом похолодании.

Синоптики составили прогноз погоды в Одессе и области на 26 марта, узнайте, каким будет этот день, передает Politeka.net.

Как сообщили на сайте Синоптик, этот день по прогнозу ожидается облачным в течение всего дня.

В области 26 марта ощутимо похолодает, небо будет покрыто облаками, но без осадков.

Ветер северный и северо-западный до 2,5 м/с, ночью температура колебаться до +9 до +11 °С, днем прогреется до +14 °С.

"В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью ожидается сильный дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков", - сообщают метеорологи.

Метеорологи не прогнозируют осадки в этот день. Климатические изменения повлияли на продолжительность зимы и начало весны, анализ может меняться, поэтому продолжается постоянный мониторинг.

Средняя температура воздуха будет выше нормы, а количество дождей заметно ниже.

Ранее сообщалось, что в первый месяц весны в этом году теплее обычного, с относительно малым количеством дождей, метеорологи поделились свежим наблюдением.

Весна 2025 года, по предварительным данным, на 1–2 градуса теплее.

Во второй половине месяца возможны сильные похолодания. По словам синоптиков, такие скачки температуры, как раз в этот период, не исключены.

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