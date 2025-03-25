Украинцам рассказали, где будут вводить графики отключения света в Одессе в среду, 26 марта.

Местных предупреждают о перебоях с электроснабжением в Одессе, стало известно, где будут введены графики отключения света 26 марта, сообщает Politeka.

В области 26 числа будут проводить профилактические работы в рамках Южненского городского территориального общества.

Ожидается ограничение в некоторых населенных пунктах, графики отключения света на 26 число запланированы с 8 утра до 20:00.

Отключение света затронут жители пгт. Новые Беляри, улицы Черноморская и села Григоровка

Если в Одессе или области будут введены дополнительные ограничения, энергетики заранее сообщат об этом.

Ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.

Чтобы узнать, к какой группе принадлежит ваш дом, проверяйте информацию у местного оператора системы распределения.

Жителей просят рационально использовать электроэнергию, избегать нагрузки сети и ответственно относиться к возможным ограничениям.

Кстати, во время ограничений следует проверять на официальном сайте компании, есть ли авария в ваш адрес, если нет, нужно сообщить об отсутствии ДТЭК, а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Чтобы узнать, к какой группе принадлежит ваш дом, просмотрите информацию у местного оператора распределительных сетей.

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