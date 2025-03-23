Цього тижня з 24 по 30 березня можуть запровадити графіки відключення світла в Одесі через постійні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетичні об'єкти регіону отримали сильні пошкодження, стало відомо, де в Одесі та області введуть графіки відключення світла на тижні з 24 по 30 березня, передає Політека.

Як повідомляє ДТЕК, обладнання компанії внаслідок російських атак зазнало значних пошкоджень, тому було введено графіки відключення світла.

У зв'язку із виконанням цих робіт буде обмеження електроенергії у місті.

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електричних мережах, "ДТЕК" проводитиме профілактичні роботи в межах Південної міської територіальної громади.

Очікується відключення електроенергії у деяких населених пунктах, відключення світла на тиждень з 24 по 30 число виглядають так:

24 та 25 березня з 8 ранку до 20:00 у смт. Нові Білляри вулиці Чорноморської не буде електрики.

У цей же час буде відсутня електрика у селі Григорівка на вулиці Чорноморській.

Якщо додаткові обмеження електропостачання в Одесі будуть запроваджені – енергетики заздалегідь повідомлять про це.

Щоб дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, перевірте інформацію на сайті місцевого оператора системи розподілу.

Мешканців закликають відповідально ставитися до можливих обмежень, раціонально споживати електрику та уникати зайвих навантажень на систему.

Потрібно знати, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому важливо стежити за офіційними оновленнями.

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