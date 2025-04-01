Для поступления в одесские университеты абитуриенты должны набрать проходной балл НМТ , который варьируется в зависимости от высшего образования, передает Политика.
Согласно информации сайта osvita.ua, будущие студенты должны преодолеть установленный минимальный порог, чтобы претендовать на бюджетную форму обучения.
Верховная Рада приняла законопроект №12053, определяющий порядок проведения государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года.
Оценка будет проходить в формате мультимедийного теста. В то же время ГНА в 4-х, 9-х и 11-х классах отменены – тестирование будут проходить только выпускники, которые планируют поступать в вузы.
НМТ-2025 будет традиционно проходить в две сессии:
Основная – с 14 мая по 25 июня.
Дополнительная – с 14 по 25 июля.
Места проведения не будут публиковаться на официальных сайтах или в соцсетях, чтобы предотвратить потенциальные угрозы во время войны.
Проходные баллы для поступления на бюджет в университеты региона:
- Одесская политехника – 151,02
- Имени И. И. Мечникова – 160,49
- Южноукраинский национальный педагогический университет им. Д. Ушинского – 146,37
- Медицинский – 154,57
- Государственная академия строительства и архитектуры – 148,02
- Морской – 153,73
- "Юридическая академия" – 167,89
- Технологический университет – 144,14
- Аграрный – 144,59
- "Морская академия" – 156,24
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