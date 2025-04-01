Для поступления на бюджетные места в вузах Одессы в 2025 году необходимо пройти бал на Национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Для поступления в одесские университеты абитуриенты должны набрать проходной балл НМТ , который варьируется в зависимости от высшего образования, передает Политика.

Согласно информации сайта osvita.ua, будущие студенты должны преодолеть установленный минимальный порог, чтобы претендовать на бюджетную форму обучения.

Верховная Рада приняла законопроект №12053, определяющий порядок проведения государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года.

Оценка будет проходить в формате мультимедийного теста. В то же время ГНА в 4-х, 9-х и 11-х классах отменены – тестирование будут проходить только выпускники, которые планируют поступать в вузы.

НМТ-2025 будет традиционно проходить в две сессии:

Основная – с 14 мая по 25 июня.

Дополнительная – с 14 по 25 июля.

Места проведения не будут публиковаться на официальных сайтах или в соцсетях, чтобы предотвратить потенциальные угрозы во время войны.

Проходные баллы для поступления на бюджет в университеты региона:

Одесская политехника – 151,02

Имени И. И. Мечникова – 160,49

Южноукраинский национальный педагогический университет им. Д. Ушинского – 146,37

Медицинский – 154,57

Государственная академия строительства и архитектуры – 148,02

Морской – 153,73

"Юридическая академия" – 167,89

Технологический университет – 144,14

Аграрный – 144,59

"Морская академия" – 156,24

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