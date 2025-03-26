Украинцев предупредили о смене погоды в Одессе 27 марта, известно о дождях и похолодании.

Синоптики составили свежий прогноз погоды в Одессе и области на 27 марта, узнайте, каким будет этот четверг, передает Politeka.net.

Как сообщили на сайте Синоптик, этот день по прогнозу будет пасмурным в течение всего дня.

В области 27 марта похолодает, небо будет покрыто облаками, но без осадков.

Ветер северный и северо-восточный до 2,5 м/с, ночью температура колебаться до +9 до +10 °С, днем прогреется до +12 °С.

" На протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Днем и вечером будет идти мелкий дождь", - сообщают метеорологи.

Метеорологи прогнозируют осадки в течение дня, также важно знать, что климатические изменения повлияли на продолжительность зимы и начало весны, анализ может меняться, поэтому продолжайте постоянный мониторинг.

Средняя температура воздуха выше нормы, а количество дождей фиксируется ниже.

В первый месяц весны в этом году теплее обычного, с относительно малым количеством дождей, метеорологи поделились свежим наблюдением.

Весна 2025 года, по предварительным данным, на 1–2 градуса теплее.

Во второй половине месяца метеорологи предупреждали о сильном похолодании и осадках. По словам синоптиков, такие скачки температуры, как раз в этот период, не являются чем-то аномальным.

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