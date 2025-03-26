В Одессе местных предупредили о графиках отключения света 27 марта, узнайте, кого коснутся ограничения электричества в этот день.

Узнайте, где введут графики отключения света в Одессе в четверг 27 марта, передает Политека.

Для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий "ДТЭК" будет проводить профилактические работы.

Электричества не будет по этим адресам 27 марта с 8 утра до 20 вечера.

ДТЭК проводят профилактические работы в общине на этой неделе.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, 27 числа с 08:00 до 20:00 света не будет в пгт Новые Биляры (ул. Черноморская) и с. Григоровка (Черноморская). 27 числа с 08:00 до 20:00 без электроэнергии останутся местные жители.

С 09:00 до 19:00 света не будет в Южном по следующим адресам: улица Виноградная, Вишневая, Гайдамацкая, Ореховая, Каштановая, Цветочная, Кедровая, Луговая, Одесская, Полевая, Радостная, Солнечная, Тихая, Тенистая и Центральная), а также в Сычавке (Гайдамацкая).

28.04.2025 года с 09:00 до 19:00 в с. Сычавцы (Набережная).

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: +38 (048) 705 90 90 +38 (068) 705 90 90 +38 (095) 705 90 90 +38 (073) 705 90 90.

В связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии в Александровке Черноморсокй тергромады с 8 утра до 20:00 вечера на улицах: Абрикосовая, Железнодорожная, Кооперативная, переулок Звездный.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.