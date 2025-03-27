В марте 2025 года зафиксировано заметное подорожание хлеба в Одессе , сообщает Politeka.

Таким образом, батон "Румянец" нарезка (450 г) теперь стоит 29,89 грн, что соответствует средней цене на рынке. По сравнению с февралем, когда цена составила 29,57, она осталась стабильной за последний месяц. Однако даже незначительные колебания цен могут повлиять на семейный бюджет, когда эти продукты являются частью ежедневного рациона.

Еще одним популярным продуктом является хлеб пшеничный вырезка (650 г), цена которого выросла на 1,90 гривен и теперь стоит 40,65. В одной из сетей супермаркетов, таких как Novus и Megamarket, стоимость на этот товар варьируется в пределах 39,80–41,49 грн. Такие изменения также отражают общую тенденцию к удорожанию хлебопекарной промышленности.

Другим продуктом является пшеничный Царь Хлеб нарезка (600 г), который подорожал на 0,74 гривен в месяц и сейчас стоит 40,81. Относительно хлеба ржаного Рига Бородиновского (300 г) его ценник вырос на 2,73 грн и теперь составит 45,83. Это повышение цен больше всего чувствуется в сетях Auchan, Megamarket и Metro, где расценки на продукт могут варьироваться от 44,90 до 47,70 гривен.

В целом, подорожание хлеба в Одессе стало одной из самых больших экономических новостей в этом месяце. Потребителям следует быть готовыми к дальнейшим изменениям и полностью отслеживать ситуацию в разных магазинах.

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