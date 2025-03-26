У березні 2025 року відбулося подорожчання помідорів в Одесі, що стало помітно в цінових показниках на різні види цього овоча, повідомляє Politeka.

Зокрема, середня ціна на червоні склала 126,40 грн за 1 кг, що на 17,63 більше порівняно з лютим 2025 року, коли вони коштували 107,64. Серед поточних цінників на червоний продукт в магазинах міста, найдешевше можна знайти у Metro — 109,10 гривень, а найдорожче — у Megamarket за 167,50.

Також значне зміна цінників торкнулася рожевого овоча. Їх середня ціна на 1 кг у березні 2025 року склала 194,70 грн, що на 4,80 більше, ніж у лютому 2025 року. В магазинах можна знайти рожевий - в Auchan за 139,90 гривень, а в Metro вони коштують 249,50 за кілограм.

Що стосується помідорів сливка, то їх середній цінник у березні досягнув 171,50 грн за 1 кг, що є суттєвим підвищенням порівняно з лютим 2025 року, коли середня вартість становила 122,99. Найдешевша пропозиція з цим продуктом — в Auchan (145,50 гривень), а найдорожча — в Megamarket (197,50).

Подорожчання помідорів в Одесі свідчить про загальну тенденцію до зростання цін на овочі в регіоні та в Україні, що, ймовірно, пов'язано з сезонними змінами, а також іншими економічними факторами.

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