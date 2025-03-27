Энергетические объекты в Одессе и области получили значительные повреждения, в связи с чем 28 марта будут введены графики отключения света, передает Политика.
Как сообщает ДТЭК, оборудование компании в результате российских атак получило значительные повреждения, поэтому из-за ремонтных работ введены графики отключения света в некоторых населенных пунктах.
В связи с выполнением этих работ будет ограничено электроэнергию в городе Южном, запланированы ограничения.
Как сообщали в пресс-службе горсовета, ДТЭК будут проводить профилактические работы в общине на этой неделе.
28 марта с 09:00 до 19:00 в селе Сычавцы (улица Набережная) возможны ограничения.
Компания проведет профилактические работы в пределах Южной городской территориальной громады.
Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам:
+38 (048) 705 90 90
+38 (068) 705 90 90
+38 (095) 705 90 90
+38 (073) 705 90 90.
Чтобы узнать, к какой группе принадлежит ваш дом, проверьте информацию на сайте местного оператора системы распределения.
Следует знать, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.
Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию и следить за обновлениями ситуации. В случае внезапных аварий жителей сообщат заранее.
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