Подорожание рыбы в Одессе произошло в разных магазинах, это касается карпа, сельди и скумбрии.

В марте 2025 года наблюдается значительное подорожание рыбы в Одессе , сообщает Politeka.

В частности, цены на карпа, сельдь, скумбрию и другие продукты повысились по сравнению с февралем. Так, средняя стоимость карпа живого за 1 кг составляет 150,10 грн, что на 4,60 больше, чем в конце февраля. Текущая стоимость карпа в супермаркетах варьируется: в Auchan цена составляет 139,00 гривен за 1 кг, а в Megamarket – 161,20.

Значительное повышение стоимости также коснулось карпа патрона. Его средний ценник сегодня составляет 195,30 грн за 1 кг, что на 6,30 больше, чем в феврале. В магазинах Auchan этот товар можно приобрести за 169,00, в то время как Megamarket предлагает этот товар за 221,60.

Рост расценок также касается сельди слабосоленой. Средняя цена этого продукта достигла 197,00 гривен за килограмм, причем цена в разных сетях варьируется от 179,00 (Auchan) до 228,00 (Megamarket).

Еще одним подорожающим продуктом является скумбрия свежемороженая. С начала месяца ее ценник вырос на 16,30 грн., а теперь она составляет 215,30 за кило. В супермаркетах Megamarket скумбрия стоит 221,60, а в Novus – 209,00 грн.

Подорожание рыбы в Одессе стало заметным для покупателей. Это связано с разными факторами, в частности изменениями в спросе и предложениях на рынке.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.