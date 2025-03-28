Украинцам рассказали, какой будет погода в Одессе 29 марта, известно о небольшом потеплении.

Украинцев предупредили о смене погоды в Одессе 29 марта, будет тепло но ожидаются дожди, передает Политека.

Облачность будет держаться до самого вечера. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.

В области 29 марта немного потеплеет, небо будет покрыто облаками.

Ветер восточный и северо-восточный до 6,2 м/с, ночью температура колебаться до +10 до +11 °С, днем прогреется до +14 °С.

" На протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Днем и вечером будет идти мелкий дождь", - сообщают метеорологи.

Метеорологи прогнозируют осадки до конца недели, также важно знать, что климатические изменения повлияли на продолжительность зимы и начало весны, анализ может меняться, поэтому продолжайте постоянный мониторинг.

Средняя температура воздуха выше нормы, а количество влаги фиксируется ниже.

В первый месяц весны в этом году теплее обычного, с относительно малым количеством осадков, метеорологи поделились свежим наблюдением.

Весна 2025 года, по предварительным данным, на 1–2 градуса теплее по причине того, что влияют климатические изменения, которые произошли за последние годы.

Во второй половине месяца украинцев предупреждали о сильном похолодании и осадках. По словам синоптиков, такие скачки температуры, как раз в этот период, не являются чем-то аномальным.

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