Украинцам рассказали, какой будет погода в Одессе 30 марта, известно о похолодании.

Синоптики составили прогноз погоды в Одессе и области на 30 марта, узнайте, каким будет этот день, передает Politeka.net.

Как сообщили на сайте Синоптик, день по прогнозу ожидается облачным в течение всего дня.

В области 30 марта немного похолодает, небо в воскресенье будет покрыто облаками, будут осадки.

Ветер восточный и северо- восточный до 6,2 м/с, ночью температура колебаться до +9 до +11 °С, днем прогреется до +13 °С.

"С утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Днем и вечером будет идти дождь, который постепенно ослабнет", - сообщают метеорологи.

Напомним, что первый месяц весны в этом году теплее обычного, с относительно малым количеством дождей, метеорологи поделились свежим наблюдением.

Весна 2025 года, по предварительным данным, на 1–2 градуса теплее.

Во второй половине месяца возможны сильные похолодания. По словам синоптиков, такие скачки температуры, как раз в этот период, не исключены.

Однако будет дефицит влаги, особенно в северных регионах, их количество ниже среднего, а в мае осадков может выпасть на треть меньше обычного.

Кстати, абсолютный минимум температуры воздуха, который был зафиксирован в Украине в этом месяце составлял -20-37 градусов мороза.

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