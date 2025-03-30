В Одессе ожидается очередное повышение тарифов на водоснабжение в 2025 году, стало известно, как вырастет стоимость электроэнергии и отопления после 1 апреля, передает Политика.
В Одессе тарифы на воду будут расти в два этапа: с 1 апреля и 1 июля. Также планируется отмена льгот на электроэнергию для домохозяйств с электроотоплением.
Как могут измениться тарифы на воду с 1.04. 2025:
Водоснабжение – до 17,57 грн/м³ (без НДС).
Водоотвод – до 16,41 (без НДС).
Общая сумма по НДС – 40,78.
1 июля 2025 года:
Водоснабжение – до 21,42 грн/м³ (без НДС).
Водоотвод – до 17,66 (без НДС).
Общая сумма по НДС – 46,90.
Установление тарифов на воду остается в компетенции местных властей, и в условиях военного положения их пересмотр продолжается.
Стоимость электроэнергии в Одессе: что изменится?
До 30.04. 2025:
Для бытовых потребителей будет оставаться неизменной до завершения отопительного сезона.
Ожидается отмена льготного тарифа для домохозяйств с электроотоплением.
С 1 мая 2025 года в Украине ожидается рост цен на электроэнергию для части потребителей. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина №37 от 17 января 2025 года.
До 30 числа 2025 года действует льготный для потребителей, отапливающих дома электроэнергией:
До 2000 кВт-ч в месяц – 2,64.
Более 2000 – 4,32 грн/кВт-ч (как для всех остальных бытовых потребителей).
С 1 мая 2025 г. льготы отменят, и весь объем электроэнергии для владельцев домов с электроотоплением будет оплачиваться по единому тарифу – 4,32.
Пример расчета: Если дом потребил 2200 в месяц, то к 30 апреля 2000 кВт-ч оплачиваются по 2,64, а 200 – по 4,32 грн/кВт-час. После 1.05. весь объем потребленной электроэнергии будет оплачиваться по единому 4,32.
Одесситам следует подготовиться к изменению тарифов на электроэнергию. С 1 мая 2025 года будет отменен льготный для потребителей, использующих электроотопление, а цена вырастет до 4,32.
Льготный тариф для домохозяйств с электроотоплением действовал в соответствии с Постановлением Кабмина №632 от 31.05. 2024.
С 1 мая 2025 г. льготы могут быть отменены, и весь объем потребленной электроэнергии будет оплачиваться по единому – 4,32.
После завершения отопительного сезона тарифы для остальных украинцев останутся неизменными – 4,32 грн/кВт-ч.
Изменится ли стоимость других коммунальных услуг с 1 апреля?
Тарифы на газ, горячую воду и отопление в Киеве останутся без изменений.
Апрель – последний месяц отопительного сезона, после которого возможны новые корректировки тарифной политики.
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