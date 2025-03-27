Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе, стало известно, где и как получить помощь

В Одессе действует несколько благотворительных организаций, предоставляющих бесплатное жилье для переселенцев, передает Политека.

Они помогают людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, предоставляя временное убежище и поддержку.

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется заранее связаться с центрами для уточнения условий размещения.

Благодаря этим инициативам беженцы могут найти временное жилье и поддержку, получая шанс восстановить свою жизнь в безопасных условиях.

Адреса временного жилья:

Центры размещения в Одессе: ул. Краснова, 11 и Химическая, 5.

Эти учреждения предоставляют временный приют, но количество мест ограничено. Перед заселением рекомендуется предварительно уточнить наличие свободных мест.

Благотворительные фонды, предоставляющие помощь: Фонд «Путь в Дом».

Оказывает помощь людям, оказавшихся в сложной ситуации.

Адрес: ул. Софиевская, 10

Срок проживания: от 1 до 30 дней

Контактный номер: +380639040022

CARITAS ODESA UGCC помогает найти дом для переселенцев, в том числе пенсионеров, которые могут самостоятельно заботиться о себе.

Информацию о доступных местах можно найти на официальном сайте или в социальных сетях.

Как получить бесплатное кров над головой?

Обратиться напрямую по контактным данным

Узнать о наличии свободных мест

Соблюдать установленные условия проживания.

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