В Одессе действует несколько благотворительных организаций, предоставляющих бесплатное жилье для переселенцев, передает Политека.
Они помогают людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, предоставляя временное убежище и поддержку.
Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется заранее связаться с центрами для уточнения условий размещения.
Благодаря этим инициативам беженцы могут найти временное жилье и поддержку, получая шанс восстановить свою жизнь в безопасных условиях.
Адреса временного жилья:
Центры размещения в Одессе: ул. Краснова, 11 и Химическая, 5.
Эти учреждения предоставляют временный приют, но количество мест ограничено. Перед заселением рекомендуется предварительно уточнить наличие свободных мест.
Благотворительные фонды, предоставляющие помощь: Фонд «Путь в Дом».
Оказывает помощь людям, оказавшихся в сложной ситуации.
Адрес: ул. Софиевская, 10
Срок проживания: от 1 до 30 дней
Контактный номер: +380639040022
CARITAS ODESA UGCC помогает найти дом для переселенцев, в том числе пенсионеров, которые могут самостоятельно заботиться о себе.
Информацию о доступных местах можно найти на официальном сайте или в социальных сетях.
Как получить бесплатное кров над головой?
- Обратиться напрямую по контактным данным
- Узнать о наличии свободных мест
- Соблюдать установленные условия проживания.
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