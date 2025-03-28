Плановые отключения света в Одессе запланированы на 29 марта, узнайте, по каким улицам введут графики.

В ряде населенных пунктов Одесской области 29 марта 2025 года будут задействованы графики отключения света с целью проведения профилактических работ в сети, пишет Политека.

Как сообщают в пресс-службе Беляевского городского совета, ДТЭК проводят профилактические работы в обществе на этой неделе.

"Вниманию жителей Мирного и Градениц! Плановое отключение света 29 марта", - говорится в сообщении.

В целях повышения надежности поставок и предупреждения аварий в сетях, "ДТЭК" 29 марта будет проводить профилактические работы в селах Мирное и Граденицы.

В связи с выполнением этих работ с 8.00 до 20.00 не будет электроэнергии по следующим адресам:

село Мирное: ул. Богдана Хмельницкого, Виноградная, Городня, Ивана Франко, Котляревского, Крайняя, Леси Украинки, Мира, Новоселов, Парковая, Радостная, Речная, Речная, Сагайдачного, Солнечная, Степная, Фрейдентальская, ул. Центральная, Шевченко, переулок Крайний и Школьный.

село Граденицы: улица Шатохина Сергея Героя Украины.

Как передает Политека, в ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к возможным ограничениям и уменьшить потребление электроэнергии при наличии электричества, чтобы избежать перегрузок системы и предотвратить графики ограничений.

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