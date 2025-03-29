Графики отключения света в Одессе запланированы на 30 марта, узнайте, где будут введены ограничения.

Узнайте, будут ли в Одесской области 30 марта 2025 года задействованы графики отключения света с целью проведения профилактических работ в сети, пишет Политека.

Как сообщают в пресс-службе Беляевского городского совета, ДТЭК проводят профилактические работы.

Информации о том, что 30 марта будет проводить работы пока нет, однако в компании обратились к украинцам и рассказали, когда ждать ограничений.

"Вниманию жителей села Кагарлык!", - обратились в компании.

Плановое отключение света будет 1 апреля.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, "ДТЭК" 1 апреля будет проводить обслуживание в селе Кагарлык Беляевской городской территориальной громады.

В связи с этим с 8:00 до 20:00 будет ограничение на следующих улицах: ул. Голикова, ул. Садовая.

Как передает Политека, в ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к возможным графикам и уменьшить потребление электроэнергии при наличии, чтобы избежать перегрузок системы и предотвратить их.

Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально потреблять электричество и избегать лишних нагрузок на систему.

Следует знать, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.

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