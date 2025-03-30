Какие графики отключения света будут действовать в Одессе и области на следующей неделе – с 31 марта по 6 апреля.

На неделе, с 31 марта по 6 апреля 2025 года, в Одессе и области возможны локальные графики отключения света, сообщает Политека.

На украинских энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы, которые должны устранить повреждения нанесенные массированными ракетно-дроновыми атаками российской армии.

Энергетики сообщают, что в Украине наблюдается снижение уровня потребления электроэнергии.

Все благодаря тому, что в большинстве регионов безоблачная и теплая погода, способствующая работе бытовых солнечных электростанций, разгружающих общую энергосеть.

Графики отключения света в Одесской области на следующей неделе, с 31 марта по 6 апреля 2025 года, планируются локальные с целью проведения профилактических и ремонтных работ, а не стабилизационные или аварийные, пишет Политека.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, "ДТЭК" 1 апреля будет проводить обслуживание в селе Кагарлык Беляевской городской территориальной громады, сообщает пресс-служба.

В связи с этим с 8:00 до 20:00 будет ограничение на следующих улицах: ул. Голикова, ул. Садовая.

Как передает Политека, в ДТЭК призывают жителей региона с пониманием отнестись к возможным графикам.

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