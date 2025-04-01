Многих жителей интересует вопрос повышения коммунальных тарифов в Одессе на апрель и сколько придется платить, сообщает Politeka.net.
Рассказываем о ценах на услуги.
Так, стоимость вывоза мусора в Одессе не будет меняться. Цена услуги будет оставаться в пределах от 33 до 61 гривны в месяц в зависимости от обслуживающей компании.
В настоящее время размер платы за обращение с бытовыми отходами для жителей многоэтажек составляет 127,97 гривен/м³ в год (или 34,11 гривен с человека, по НДС). Однако стоимость этой услуги может изменяться в зависимости от компании, осуществляющей обслуживание.
Вот актуальные тарифные планы по разным компаниям:
-
"Эко-Ренессанс": 35,49 грн в месяц для жителей многоквартирных домов, 61,26 для частного сектора.
-
"Клиар-Сити": 33,99 грн в месяц для многоэтажек, 58,68 для частного сектора.
-
"ТВ-Серрус": 34,80 грн в месяц для многоквартирных домов, 60,07 для частного сектора.
-
"Одескоммунтранс": 34,13 грн для многоквартирных домов, 58,89 для частного сектора.
Разница в стоимости объясняется расстоянием до полигона для вывоза мусора и объемами вывозимых отходов. То есть повышение коммунальных тарифов в Одессе могут почувствовать только те, кто сменит компанию, предоставляющую услуги.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.
Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.
Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.