Повышение коммунальных тарифов в Одессе – вопрос, который волнует многих одесситов, поэтому объясняем, сколько заплатим в апреле.

Многих жителей интересует вопрос повышения коммунальных тарифов в Одессе на апрель и сколько придется платить, сообщает Politeka.net.

Рассказываем о ценах на услуги.

Так, стоимость вывоза мусора в Одессе не будет меняться. Цена услуги будет оставаться в пределах от 33 до 61 гривны в месяц в зависимости от обслуживающей компании.

В настоящее время размер платы за обращение с бытовыми отходами для жителей многоэтажек составляет 127,97 гривен/м³ в год (или 34,11 гривен с человека, по НДС). Однако стоимость этой услуги может изменяться в зависимости от компании, осуществляющей обслуживание.

Вот актуальные тарифные планы по разным компаниям:

"Эко-Ренессанс" : 35,49 грн в месяц для жителей многоквартирных домов, 61,26 для частного сектора.

"Клиар-Сити": 33,99 грн в месяц для многоэтажек, 58,68 для частного сектора.

"ТВ-Серрус" : 34,80 грн в месяц для многоквартирных домов, 60,07 для частного сектора.

"Одескоммунтранс": 34,13 грн для многоквартирных домов, 58,89 для частного сектора.

Разница в стоимости объясняется расстоянием до полигона для вывоза мусора и объемами вывозимых отходов. То есть повышение коммунальных тарифов в Одессе могут почувствовать только те, кто сменит компанию, предоставляющую услуги.

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