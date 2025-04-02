Бесплатное жилье для переселенцев ВПЛ в Одессе можно найти по нескольким адресам.

Предоставляется бесплатное жилье для переселенцев ВПЛ в Одессе и области - оно доступно для многих украинцев, нуждающихся в временном убежище, сообщает Politeka.net.

Публикуем перечень приютов, которые согласно приказу актуальны на апрель.

Программа включает разнообразные варианты размещения, среди которых общежития, специализированные благотворительные организации и места для маломобильных лиц.

В городе действуют несколько приютов, где внутренне перемещенные могут получить временное убежище. Бесплатное жилье для переселенцев ВПЛ в Одессе можно найти по следующим адресам:

Общежитие на ул. Красно, 11

Вместимость: до 160 человек

Доступны 33 места для маломобильных людей

Контакт: (067) 48-45-173

Общежитие на ул. Химическая, 5

Рассчитан на 120 человек

Предусмотрены места для людей с инвалидностью

Контактное лицо: Юлия Гайдаржи, (093) 033-12-71

ОО «Христианская миссия «Новая жизнь» (ул. Танкистов, 43-А)

23 комнаты, рассчитанные на 89 жителей

Контактное лицо: Алексей Берсеньев, (096) 17-84-300

Подчеркнем, что также утверждено Положение о порядке предоставления адресной материальной помощи гражданам, дом которых пострадал в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины на территории города.

Для получения пособия на покрытие расходов, связанных с вынужденной арендой, необходимо обращаться в районную администрацию Одесского городского совета по месту нахождения поврежденного дома.

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