Горожан предупреждают, что будут действовать графики отключения воды в Одессе и области 3 апреля.

Графики отключения воды в Одессе и области 3 апреля были опубликованы в связи с необходимостью проведения срочных ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщает Политека.

Как сообщает филиал «Инфоксводоканал», расписание будет действовать в нескольких населенных пунктах.

Так, графики отключения воды в Одессе и области 3 апреля предполагают, что с 08:00 среды до 08:00 четверга 2025 водоснабжение будет временно прекращено в нескольких селах и поселках.

В частности, неудобства испытают жители в селах Маяки, Николаевка, Надлиманское, Калаглия, а также в пгт. Овидиополь, поселки Каролино-Бугаз, Роксоланы и Залив. Остановка снабжения необходима для проведения работ на объектах водопровода, обеспечивающего эти населенные пункты.

Филиал «Инфоксводоканал» обращается к жителям указанных территорий с просьбой заранее позаботиться о запасах питьевой жидкости на период ремонтных работ. Приостановка подачи может создать временные неудобства для местных жителей, но компания обещает, что делает все возможное для скорейшего восстановления водоснабжения.

Согласно сообщению, ожидается, что водоснабжение будет возобновлено до 08:00 в четверг после завершения аварийно-ремонтных работ. Для получения дополнительной информации или при возникновении вопросов жители могут обращаться к горячей линии по следующим телефонам: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155. Эти номера работают круглосуточно.

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