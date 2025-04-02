Подорожание хлеба в Одессе в апреле не произошло, но нескончаемые изменения в ценниках все же есть, сообщает Politeka.

В частности, батон "Румянец" нарезка весом 450 г продается за 29,89 грн. В марте 2025 года цена на этот батон не изменилась, и сейчас она остается на том же уровне.

Что касается Пшеничного, то ценники также сохраняются на почти неизменном уровне. Пшеничная нарезка 650 г в сетях магазинов таких как Megamarket и Novus стоит от 39,80 до 41,49 гривен. С начала марта стоимость этого продукта увеличилась на 0,75. Средняя цена на пшеничный продукт в марте составила 40,48.

Интересные изменения можно наблюдать в ценнках на пшеничный "Царь-Хлеб" нарезка 600 г. В сети Metro этот товар стоит 45,05 грн., и за последний месяц стоимость оставалась стабильной.

Для ржаного Riga Бородиновский 300 г расценки в магазинах колеблются от 44,90 до 47,70 гривен. Средняя цена ценника на этот товар в марте составила 45,29 грн, возрастая на 1,20 гривен с начала марта.

Несмотря на стабильность в ценах на некоторые хлебобулочные продукты, можно заметить, что наблюдается небольшое подорожание хлеба в Одессе за последний месяц.

В общем, изменения могут повлиять на бюджет потребителей, поэтому следует следить за ситуацией.

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