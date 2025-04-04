Несколько благотворительных организаций предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе - оно доступно для многих украинцев, нуждающихся в временном убежище, сообщает Politeka.net.
Публикуем перечень приютов, которые актуальны на апрель.
Организации поддерживают людей, вынужденных покинуть свои дома из-за военных действий, предлагая временное убежище и помощь в сложное время.
Обратиться можно по следующим адресам:
- Краснова, 11
- Химическая, 5
Эти учреждения предоставляют временное убежище, но количество мест ограничено. Перед поселением важно уточнить наличие свободных мест.
Благотворительные организации, оказывающие помощь:
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Фонд "Путь в Дом"
Адрес: ул. Софиевская, 10
Срок проживания: от 1 до 30 дней
Контактный номер: +380639040022
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CARITAS ODESA UGCC
Помогает найти дом для переселенцев, в частности для пенсионеров, которые могут самостоятельно заботиться о себе. Информацию о наличии мест можно узнать на официальном сайте или через социальные сети.
Как получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: обратиться непосредственно за контактными номерами, узнать наличие свободных мест и ознакомиться с условиями проживания и соблюдать их.
Благодаря таким инициативам переселенцы могут найти временное жилье и поддержку, что позволяет им восстановить свою жизнь в безопасных условиях.
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