Прогноз погоды в Одессе на 4 апреля предполагает, что днем ​​температура воздуха поднимется до +13...+18°С, а ночью будет оставаться в пределах +4...+9°С, сообщает Politeka.

Согласно данным синоптиков, в пятницу также ожидается умеренный ветер, достигающий скорости 5-10 м/с.

Предполагается кратковременное улучшение перед новым циклоном. В городе день будет в основном облачным, а в дневные часы возможен небольшой дождь, который ближе к вечеру постепенно прекратится.

Температурный режим будет оставаться комфортным для весенней поры. Ночью столбики термометров покажут +4...+9°С, а днем ​​воздух прогреется до +13...+18°С. Влажность воздуха будет колебаться, а ветер будет умеренным. Учитывая приморский климат города, такие погодные условия привычны для второго месяца весны.

Прогноз погоды в Одессе на 4 апреля подтверждает, что весна уверенно набирает силу, хотя осадки могут еще влиять на настроение горожан. Это может создать некоторые неудобства, говорят метеорологи.

По народным приметам дождь в этом месяце считается благоприятным для будущего урожая. Наши предки верили: "Первый весенний дождь – телега золотого достойна", что указывало на будущее плодородие полей.

Если в этот день солнце пробивается сквозь тучи, то в ближайшие дни будет царить сухая и теплая атмосфера.

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