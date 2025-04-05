Аренда квартир в Одессе претерпела существенные изменения в последнее время.

Аренда квартир в Одессе выросла из-за сезонных колебаний, экономических факторов и спроса в разных районах города, сообщает Politeka.

Аналитика рынка показывает, что больше всего изменилась стоимость больших домов, тогда как однокомнатное жилье остается наиболее востребованным. Средняя цена, которую предлагает рынок, составляет около 11 147 грн в месяц, а стоимость квадратного метра достигает 209.

При этом бюджетные предложения стартуют от 4426 гривен, тогда как элитные варианты могут превышать 80 тысяч. Наиболее популярными остаются дома в диапазоне 5–14 000, расположенные в спальных районах города.

Так, в Киевском аренда квартир в Одессе поднялась с 7056 до 7265, тогда как трехкомнатные подешевели до 9018. В Пересыпском наблюдается обратная ситуация: однокомнатные подешевели, а трехкомнатные поднялись до 10020.

Приморский район как один из самых дорогих демонстрирует рост стоимости для однокомнатного сегмента (до 10 730), тогда как трехкомнатные варианты существенно упали в стоимости, подешевев почти на 8 тысяч. В Хаджибейском наиболее выгодными остаются двухкомнатные дома, оставшиеся в том же ценовом сегменте.

Эксперты прогнозируют, что подобная ситуация на рынке недвижимости будет оставаться в ближайшие месяцы, но возможны локальные изменения из-за сезонного фактора и развития инфраструктуры.

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