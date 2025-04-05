Перерасчет пенсии в Одессе в апреле 2025 года состоится для пенсионеров, которые продолжали работать, сообщает Politeka.

Это касается лиц, которые на 1 марта 2025 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предварительного пересмотра суммы. То есть если вы работали и за это время приобрели необходимый стаж, ваша денежная помощь будет увеличена, учитывая новый стаж и, если нужно, новую заработную плату.

Перерасчет пенсии в Одессе в апреле 2025 года произойдет автоматически, без дополнительных обращений в Пенсионный фонд. Это означает, что работающие пенсионеры, которые приобрели необходимый трудовой опыт после предварительного просмотра, получат увеличенные выплаты уже в апреле. Если вы работали после назначения выплат и достигли 24 месяцев трудового опыта, ваши выплаты будут перечислены с учетом новых данных.

Если же вы на 1 марта 2025 года не получили достаточного страхового стажа, пересмотр суммы будет произведен не ранее чем через два года. Корректировка не касается пенсионеров, получающих начисления за выслугу лет и не достигших 60 лет. Поэтому важно помнить, что все пересмотры будут проводиться автоматически и люди не должны самостоятельно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

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