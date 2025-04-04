Прогноз погоды в Одессе на 5 апреля отмечает высокую облачность с периодическими дождями и прохладной температурой, сообщает Politeka.

Как информируют метеорологи, ночной дождь закончится еще до утра, но в течение дня осадки не ожидаются. Вечером снова возможны мелкие дожди.

Синоптики обещают, что температура ночью будет +9°C. Утром он немного повысится до +9°C, а днем ​​достигнет +13°C. Вечерний температурный спад вернет столбик термометра до +9°C.

Атмосферное давление постепенно снизится в течение субботы, с 755 мм рт. ст. ночью до 746 мм рт. ст. к вечеру. Влажность воздуха будет очень высокой, начиная с 97%, снижаясь до 81% к полудню, но утром и вечером снова повышаясь до 98%. Ветер будет умеренным, с максимальными порывами до 4.3 м/с в обеденное время и будет постепенно слабеть до конца дня.

Прогноз погоды в Одессе на 5 апреля предполагает, что вероятность осадков наибольшая утром (23%), но вечером этот показатель снова вырастет до 22%. Это означает, что дождь может снова начаться поздно в день, принося с собой прохладу и влагу.

Согласно народным приметам, птицы, возвращающиеся из теплых краев, являются хорошими вестниками весны. Наши предки верили, что если перелетные птицы возвращаются дружными стаями, это признак того, что он будет теплым и благоприятным для урожая. Поэтому, несмотря на облачную и дождливую атмосферу в субботу, можно надеяться на теплую весну в городе.

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