Работа для пенсионеров появилась в Одессе, она может заковать людей пожилого возраста, которые могут работать.

Появилась интересная работа в Одессе, объявления о вакансиях могут заинтересовать не только хорошим заработком, но и интересными возможностями, сообщает Politeka.net.

Объявление опубликовано на Work.ua.

В частности, требуются технологи швейного производства. Готовы взять на должность даже пенсионера, однако у человека должен быть опыт, понимание технологической документации и стандартов производства. Главными задачами являются:

Разработка и внедрение технологических процессов в производстве носков.

Контроль качества на всех этапах производства.

Оптимизация технологий и снижение затрат без потери качества.

Взаимодействие с конструкторами, дизайнерами и производственными работниками.

Внедрение новых материалов и технологий.

Контроль соблюдения стандартов и технических условий.

Решение производственных вопросов, улучшение эффективности процессов.

Заработная плата порадует – работодатели обещают платить от 30 до 35 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, работа в Одессе для пенсионеров найдется в розничной торговле. Компания ищет человека на должность менеджера по продажам: канцелярии, бытовой химии и товаров для творчества нашим корпоративным клиентам – юридическим лицам. Район города Черемушки и Таирово.

Задачи в должности: поддерживать и развивать отношения с клиентами закрепленной базы, подготовка коммерческих предложений, проведение переговоров и презентаций, достижение плановых показателей продаж и контроль за дебиторской задолженностью. Заработная плата составляет 22 тыс. грн.

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