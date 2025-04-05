Удорожание консервов в Одессе отмечается в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

Так, средняя цена на икру из кабачков (440 гр) увеличилась до 83,69 грн., что на 20,70 больше, чем месяцем ранее. В марте 2025 года средняя стоимость этого продукта в магазинах колебалась между 59,99 и 82,79, а начало апреля принесло подорожание на 3 апреля до 83,69 гривен.

Ценники на другие консервации также претерпели изменения. К примеру, кукуруза Верес (340 гр) стала дороже на 0,53 грн и теперь стоит в среднем 56,42, хотя еще в марте ее средняя стоимость составляла 56,38. В течение месяца расценки на кукурузу не менялись в большинстве магазинов, но рост на несколько копеек все же стал заметен.

Огурцы Верес маринованные (500 гр) также претерпели изменения в стоимости. Они стали на 0,79 грн более дорогими и теперь стоят 109,23, хотя еще месяц назад все было стабильно в пределах 110,01. Удорожание консервов в Одессе, в частности огурцов, отмечалось в разных магазинах, что указывает на постепенное повышение стоимости продуктов в общем.

Рост расценок не обошел и продукцию, которая стабильно пользуется спросом. Шпроты Аквамарин в масле (150 гр) подорожали на 2,60 гривны, достигнув новой средней цены 86,90. В марте цена этого продукта колебалась от 84,30 грн до 86,90, а в апреле она стабильно удерживается на высшем гривне.

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