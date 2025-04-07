Стало известно, как новые цены на квартиры в Одессе отразились на ситуацию рынка недвижимости.

В Украине за последние полгода сразу в нескольких городах выросла стоимость всех типов домов на вторичном рынке, цены на квартиры в Одессе тоже изменились, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности.

Так, ценники на жилье выросли на 1%, сейчас в среднем за однокомнатный вариант придется отдать 38 тысяч долларов, стоимость 1 квадратного метра – 970 долларов. Также наблюдается рост на двухкомнатное жилье в многоэтажках. Рост показал повышение на 2%. Купить двухкомнатное помещение можно за 57 тысяч долларов.

По результатам исследований, для того чтобы купить однокомнатную, в среднем жителю областного центра нужно откладывать всю свою зарплату в течение от 2,8 до 10 лет, в зависимости от города, где расположено жилье.

Стоит отметить, что рынок оживился после заявления Дональда Трампа о городе как перспективную локацию для инвестиций, в частности в гостиничный бизнес и жилищный.

При этом повышение цены на квартиры в Одессе пока не отразилось на рыночной ситуации. В общем, после масштабных обстрелов в ноябре-декабре рынок значительно просел. В декабре-январе был месяц простой из-за хакерской атаки на государственные реестры. Однако после открытия реестров и наступления весны ощущается активность.

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