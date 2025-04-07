Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе предоставляется в нескольких локациях, и каждый может выбрать лучший вариант.

Есть несколько возможностей для получения бесплатного жилья для переселенцев в Одессе , сообщает Politeka.

Недвижимость предоставляется как государственными, так и благотворительными организациями, активно поддерживающими внутренне перемещенные лица.

Один из вариантов – это Одесский благотворительный фонд «Путь к Дому», расположенный на улице Софиевская, 10. Он предлагает временное проживание для женщин с детьми и семей на срок от 1 до 30 дней, а также обеспечивает питанием. Для получения более подробной информации можно обращаться по телефону (063) 904-00-22.

Другим вариантом является общежитие по улице Танкистов, 43-А, где ОО «Христианская миссия «Новая жизнь» предлагает 23 комнаты для 89 человек. Контактное лицо - Алексей Берсеньев, телефон: (096) 178-43-00.

Также для ВПЛ доступны локации по адресам:

Улица Химическая, 5 - 120 мест для ВПЛ, также и для маломобильных лиц. Обратиться можно к Юлии Гайдарже (093) 033-12-71).

Улица Красная, 11 - 61 комната на 160 мест. Звоните Олегу Тузлу: (067) 484-51-73).

Принимая во внимание ограниченное количество свободных мест, рекомендуется заранее обращаться к указанным контактным лицам для уточнения наличия мест. Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе является важной поддержкой для многих семей, лишившихся из-за войны, и дает им возможность получить временное убежище и поддержку на пути к восстановлению.

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