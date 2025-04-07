Стало відомо, як нові ціни на квартири в Одесі вплинули на ситуацію ринку нерухомості.

В Україні за останні пів року одразу в кількох містах зросла вартість на всі типи квартир на вторинному ринку, ціни на квартири в Одесі теж змінились, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці.

Так, цінники на житло зросли на 1%, зараз у середньому за однокімнатний варіант доведеться віддати 38 тисяч доларів, вартість квадратного метра – 970 доларів. Також спостерігається зростання на двокімнатні оселі в багатоповерхівках. Зростання показало підвищення на 2%. Купити двокімнатне приміщення можні за 57 тисяч доларів.

За результатами досліджень, для того, щоб купити однокімнатну квартиру, в середньому жителю обласного центру потрібно відкладати всю свою зарплату протягом від 2,8 до 10 років, в залежності від міста, де розташоване житло.

Варто також зазначити, що ринок пожвавився після заяви Дональда Трампа про місто як перспективну локацію для інвестицій, зокрема у готельний бізнес та житловий ринок нерухомості.

При цьому підняття ціни на квартири в Одесі поки не позначились на ринковій ситуації. Загалом після маштабних обстрілів у листопаді-грудні ринок значно просів. У грудні-січні був місяць простою через хакерську атаку на державні реєстри. Проте після відкриття реєстрів та настання весни відчувається активність.

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