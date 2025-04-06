Повышение тарифов в Одессе на газ и электричество может оказать значительное влияние на расходы жителей.

Апрель может стать в последний месяц действия годовых цен, ведь повышение тарифов в Одессе вполне возможно, сообщает Politeka.

С 1 мая цены на голубое топливо могут измениться, поскольку завершится срок действия фиксированных тарифов для бытовых потребителей. Согласно предоставленной информации, в апреле потребители газа продолжат платить за кубометр природного топлива 7,96 грн – эта цена закреплена до 30 апреля 2025 года. Однако уже с мая возможно поднятие тарифного плана, которое станет актуальным, если власти не продлят мораторий на рост цен.

С другой стороны, электроэнергия после завершения отопительного сезона тоже претерпевает изменения. С 1 мая для украинцев, ранее пользовавшихся льготной ставкой (2,64 грн за 1 кВт-ч для потребления до 2000 кВт в месяц), стоимость электричества вернется к стандартной стоимости — 4,32 грн за кВт-час. Тарифный период для льготников завершится 30 апреля. Правительство пока не обсуждает новые подорожания, но изменения произойдут для обогревающих свои дома с помощью электрических устройств.

Повышение тарифов в Одессе может произойти в любой момент, так что граждане должны быть готовы к изменению условий. Рост стоимости газа и электроэнергии может произойти уже в мае, и это следует учитывать, планируя расходы на коммунальные услуги в следующем месяце.

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