Подорожание яиц в Одессе перед Пасхой уже отразилось на положении местных жителей.

В апреле 2025 года наблюдается значительное подорожание яиц в Одессе , в частности, перепелиных и куриных, сообщает Politeka.

Этот рост ценников происходит в канун Пасхи, что влияет на закупочные цены на основные продукты для праздничного стола. Средняя стоимость перепелиного продукта (20 шт) составляет 65,05 грн, хотя варианты в магазинах могут варьироваться от 61,50 в Auchan до 69,70 в Megamarket. Это свидетельствует об определенном ценовом колебании в разных торговых сетях.

Что касается куриного продукта, то в марте 2025 года средний ценник на "Квочка" (С1, 10 шт) вырос до 79,60 гривен, в том числе в Auchan, где они продаются по 79,60. В то же время, куриные Ясенсвит (С1, 10 шт) имеют стоимость 73,30 грн, а в Megamarket за 30 шт таких яиц просят 230,80.

Подорожание яиц в Одессе становится очевидным по сравнению с расценками в начале марта, что связано с высоким спросом на продукты в преддверии Пасхи.

По данным потребительских индексов, в апреле цены на перепелиные и куриные остаются стабильно высокими, а тенденция удорожания сохраняется на фоне подготовки к праздничным дням. Ожидается, что ценники продолжат расти в период приближающейся Пасхи, поскольку спрос на продукцию традиционно увеличивается.

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