Если вы ищете работу для пенсионеров в Одессе, то существует множество вакансий, где вам могут заплатить хорошие деньги.

Работа для пенсионеров в Одессе становится все доступнее благодаря новым вакансиям, предлагающим гибкий график и конкурентную оплату труда, сообщает Politeka.

Рынок труда в Украине активно адаптируется к изменениям, произошедшим после начала полномасштабного вторжения. Одним из наиболее перспективных направлений является трудоустройство пенсионеров, поэтому сейчас на рынке появляются варианты труда, где гибкий график и стабильный доход становятся привлекательными для людей старшего возраста.

Одним из таких вариантов - охранник с посменным графиком в Приморском районе. Заработная плата колеблется от 6000 до 15000 грн в месяц, а сами изменения – 24 часа через два дня. Такая должность подойдет не только молодым, но и людям пожилого возраста, ведь предусмотрены гибкие условия труда и возможность зарабатывать больше, если выходить на смену чаще.

Кроме того, для людей постарше в городе также открыты вакансии на повара и сиделку . Например, на постоянное основание нужен повар в пансионат для престарелых. График работы 15/15 с возможностью проживания. Зарплата – 700 грн. в день. А сиделку ищут для женщины 80 лет и обещают за это зарплату в размере 8 тысяч гривен.

Еще один шанс для одесситов – должность водителя с собственным грузовым авто для работы в Shark Taxi. Гибкий график, ежедневная оплата, постоянные заказы и низкая комиссия. Зарплата от 20000 до 60000 грн в месяц.

Такие вакансии являются прекрасной возможностью работы для пенсионеров в Одессе, ведь у них не только стабильная зарплата, но и комфортные условия. Открытость рынка труда для людей постарше является важным шагом в борьбе с кадровым кризисом, возникшим в Украине после начала войны.

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