Хотя повышение тарифов на коммуналку в Одессе пока не введено, эксперты уже прогнозируют рост.

Повышение тарифов на коммуналку в Одессе не произошло в апреле, однако уже сейчас эксперты предупреждают о необратимом, сообщает Politeka.net.

В частности, ряд экспертов говорит о росте цен на свет.

Как сообщают местные власти, цены на электроэнергию, газ и тепло сохраняются на прежнем уровне. Да, электроэнергия стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев электроотопительных систем продолжает действовать льготный тарифный план - 2,64 грн за кВтч при ежемесячном потреблении до 2000 кВтч. Эта скидка будет актуальна до завершения текущего отопительного сезона.

Хотя решения пока не принято, эксперты уже прогнозируют рост стоимости электроэнергии в ближайшее время. По оценкам, рыночная цена достигла 7–8 гривен, а с 1 июня 2025 года стоимость может вырасти до 6,64 грн. В перспективе следующих нескольких лет ожидается постепенный рост до 9 грн за кВтч.

Стоит отметить, что правительство приняло решение о расширении списка категорий населения, имеющих право на льготную оплату коммуналки. В него включены жильцы домов без централизованного газоснабжения, а также жители районов с нестабильным теплоснабжением.

Относительно повышения тарифов на коммуналку в Одессе на газ и тепло, то цены остаются неизменными благодаря действующему мораторию, который действует на период военного положения.

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