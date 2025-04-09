Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів в Одесі, то існує чимало вкансій, де вам можуть заплатити хороші гроші.

Робота для пенсіонерів в Одесі стає все доступнішою завдяки новим вакансіям, що пропонують гнучкий графік та конкурентну оплату праці, повідомляє Politeka.

Ринок праці в Україні активно адаптується до змін, що відбулися після початку повномасштабного вторгнення. Одним із найбільш перспективних напрямків є працевлаштування пенсіонерів, і саме тому зараз на ринку з'являються варіанти труда, де гнучкий графік та стабільний дохід стають привабливими для людей старшого віку.

Одним з таких варіантів - охоронець з позмінним графіком у Приморському районі. Заробітна плата коливається від 6 000 до 15 000 грн за місяць, а самі зміни – 24 години через два дні. Така посада підійде не лише молодим, але й людям похилого віку, адже передбачені гнучкі умови праці і можливість заробляти більше, якщо виходити на зміну частіше.

Крім того, для людей старшого віку в місті також відкриті вакансії на кухаря та сиділку. Наприклад, на постійнуоснову потрібен кухар в пансіонат для похилих людей. Графік роботи 15/15 з можливістю проживання. Зарплата – 700 грн за день. А сиділку шукають для жінки 80 років і обіцяють за це зарплату розміром 8 тисяч гривень.

Ще один шанс для одеситів - посада водія з власним вантажним авто для роботи в Shark Taxi. Гнучкий графік, щоденна оплата, постійні замовлення та низька комісія. Зарплата від 20 000 до 60 000 грн на місяць.

Такі вакансії є чудовою можливістю роботи для пенсіонерів у Одесі, адже вони мають не лише стабільну зарплату, але й комфортні умови. Відкритість ринку праці для людей старшого віку є важливим кроком у боротьбі з кадровою кризою, яка виникла в Україні після початку війни.

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