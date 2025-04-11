Работа в Одессе предлагает новые вакансии с высокой оплатой, проживанием и возможностью трудиться без опыта.

Соискателей ждет работа в Одессе в разных сферах — от администрирования автомойки до упаковки сладостей и контроля билетов в кинотеатре, сообщает Politeka.

Работодатели предлагают стабильную оплату, обучение на месте и гибкие условия труда, подходящие как для опытных работников, так и для начинающих.

Администратор на автомойку (ул. Гастелло, 50/2)

Ищут администратора с опытом от одного года. График – с 8:30 до 22:00, зарплата – от 40 000 до 60 000 грн/месяц. Есть возможность проживания. Это хорошая возможность для тех, кто уже работал в сфере автосервиса и стремится к карьерному росту с достойной оплатой.

Контроллер билетов в кинотеатр (Парк Горького)

Подойдет студентам или ищущим первый опыт. Рабочий процесс несложный – проверка билетов, выдача 3D-очков, поддержка порядка в зале. Гибкий график составляется еженедельно, изменения – с 9:30 до 19:00. Зарплата - 18 000-21 000 грн/месяц.

Работники в кондитерский цех (Ленпоселок)

Нужны как опытные, так и новые работники на производство: орешки, трубочки, пахлава, формовка, упаковка. Зарплата зависит от процесса – от 850 до 1200 грн/смена, выплаты 2 раза в месяц. Есть также ночные смены на производство пахлавы. Обучение на месте.

Если вы ищете работу в Одессе, обратите внимание на эти предложения. Здесь каждый найдет что-нибудь для себя: стабильность, удобный график или возможность научиться новому делу.

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