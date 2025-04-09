Синоптики обновили прогноз погоды в Одессе на 10 апреля и рассказали, чего ждать.

Прогноз погоды в Одессе на 10 апреля ожидается пасмурная погода с осадками, сообщает Politeka.

Ночью температура будет колебаться от 0...+3 градусов, а днем ​​ожидается +8 градусов, сообщают синоптики прогноз погоды в Одессе на 10 апреля.

На 10-е число прогнозируется облачность, показатели будут умеренными, ночью на территории области температура будет варьироваться от +2 до +4.

"С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. дождь, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на дождь со снегом", - говорится на сайте Синоптик.

Днем вырастет до +6…+7, этот четверг будет прохладным.

Ветер северо-западный и юго- западный с интенсивностью 3,4 м/с.

На этой неделе по всей Украине ожидается, что в среду облака будут по-прежнему закрывать небо. Температура около 4°C, а днем ​​достигнет 9°C.

Влажность будет в пределах 35–51%. Такая же ситуация будет наблюдаться и в четверг, и в пятницу.

В выходные будет облачно, но без осадков. Ветер до 5,1 м/с, влажность – на уровне 61%.

В ближайшие дни в стране будут фиксироваться небольшие ухудшения условий, облачится похолодание и небольшие осадки, что не создает благоприятных условий для прогулок и дел на свежем воздухе.

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