Подорожание хлеба зафиксировано в Одессе в апреле 2025 года, узнайте, сколько придется заплатить.

Хотя в апреле в Одессе не зафиксировано масштабного подорожания хлеба, динамика изменения цен продолжается, передает Politeka.

Стоимость остается актуальной темой для жителей города, особенно в условиях подорожания по всей Украине.

Какие изделия подорожали в апреле?

Несмотря на общую стабильность, ряд товаров все же продемонстрировал рост:

Пшеничный нарезной (650 г) — прайс вырос с 40,48 до 43,49, что составляет подорожание на 3,01.

"ЦарьХлеб" (600 г) — теперь стоит 45,05 грн, тогда как в марте его можно было купить за 42,62.

Где цены остаются стабильными?

Некоторые позиции на прилавках одесских магазинов пока не подорожали:

Батон "Румянец" (450 г) — по-прежнему стоит 29,89, прайс остался неизменным с марта.

Пшеничная нарезка (650 г) — в магазинах Megamarket и Novus варьируется от 39,80 до 41,49 грн, с небольшим ростом на 0,75 копеек.

Ситуация с ржаным хлебом: Интерес вызывает и ржаной "Riga Бородиновский" (300 г):

Стоимость колеблется от 44,90 до 47,70 грн в зависимости от магазина.

Средняя стоимость в марте составила 45,29 , что на 1,20 выше, чем в начале месяца.

Даже при относительной стабильности цен на некоторые виды, тенденция к повышению все еще сохраняется. Такие изменения могут отразиться на бюджете потребителей, особенно при регулярных покупках.

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