Прогноз погоды в Одессе на 11 апреля, украинцев предупредили о прохладе и возможные заморозки.

Синоптики представили свежий прогноз погоды в Одессе на 11 апреля — жителей ожидает пасмурный и прохладный день, передает Politeka.

По прогнозам метеорологов, утро и вечер в Одессе будут особенно холодными, ночью температура может опуститься до 0...+3°C, а в некоторых районах области возможны заморозки до -2°C.

Днем столбики термометров поднимутся до +8°C, однако ощущаться будет все ещё прохладно.

На протяжении всего дня в городе сохранится облачность. По данным ресурса Sinoptik, осадков в этот день не ожидается. Дневная температура составит около +5°C.

Ветер будет северо-западного и юго-западного направления, со скоростью до 9,4 м/с, что усилит ощущение прохлады.

Во второй половине недели в регионе сохранится схожая картина: в среду и четверг также прогнозируется облачность без существенных осадков, температура воздуха будет варьироваться от +4°C до +9°C. Уровень влажности — в пределах 35–51%.

Ближе к выходным атмосферные условия стабилизируются: в субботу и воскресенье ожидается облачность, но без дождей. Ветер ослабнет до 5,1 м/с, а влажность повысится до 61%.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни по Украине в целом наблюдаются незначительные ухудшения погоды — ожидается прохладная, сырая, местами с осадками. Такие условия не способствуют активному отдыху на улице.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий в 2025 году: когда и на сколько увеличат выплаты украинцам.