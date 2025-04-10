Новые привлекательные вакансии могут заинтересовать не только конкурентной зарплатой, но и перспективными возможностями, такова работа в Одессе для пенсионеров, сообщает Politeka.net.
Объявление опубликовано на Work.ua.
Вакансия открылась для технолога швейного производства, в частности, в сфере изготовления носков. На должность готовы рассмотреть даже кандидатов пенсионного возраста — главное, чтобы был опыт, знание технологической документации и понимание стандартов производства.
Основные обязанности:
- Разработка и внедрение технологических действий на производстве;
- контроль качества продукции на всех этапах изготовления;
- Оптимизация производственных процессов для снижения издержек без потери качества;
- Сотрудничество с конструкторами, дизайнерами и производственниками;
- внедрение современных материалов и технологий;
- Обеспечение соответствия продукции техническим условиям и стандартам;
- Решение производственных задач и повышение эффективности процессов.
Заработная плата – от 30 000 до 35 000 гривен в месяц.
Кроме этого, работа в Одессе предлагается для мастеров по ремонту кофемашин из авто. Главное требование к кандидатам – это наличие удостоверения водителя категории В.
Основные обязанности:
- Ремонт и установка кофемашин;
- Выявление и исправление работы кофемашин;
- Снятие показателей по оборудованию.
Заработная плата - 28 тысяч.
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