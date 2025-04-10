Для пенсионеров появилась работа в Одессе, она может заинтересовать людей пожилого возраста, которые могут работать

Новые привлекательные вакансии могут заинтересовать не только конкурентной зарплатой, но и перспективными возможностями, такова работа в Одессе для пенсионеров, сообщает Politeka.net.

Объявление опубликовано на Work.ua.

Вакансия открылась для технолога швейного производства, в частности, в сфере изготовления носков. На должность готовы рассмотреть даже кандидатов пенсионного возраста — главное, чтобы был опыт, знание технологической документации и понимание стандартов производства.

Основные обязанности:

Разработка и внедрение технологических действий на производстве;

контроль качества продукции на всех этапах изготовления;

Оптимизация производственных процессов для снижения издержек без потери качества;

Сотрудничество с конструкторами, дизайнерами и производственниками;

внедрение современных материалов и технологий;

Обеспечение соответствия продукции техническим условиям и стандартам;

Решение производственных задач и повышение эффективности процессов.

Заработная плата – от 30 000 до 35 000 гривен в месяц.

Кроме этого, работа в Одессе предлагается для мастеров по ремонту кофемашин из авто. Главное требование к кандидатам – это наличие удостоверения водителя категории В.

Основные обязанности:

Ремонт и установка кофемашин;

Выявление и исправление работы кофемашин;

Снятие показателей по оборудованию.

Заработная плата - 28 тысяч.

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